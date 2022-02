Het succes van de appeltaartenbakkerij van Het Klooster Breda: ‘We willen ieders talent benutten’

BREDA - Bij bakkerij Het Klooster aan de Nijverheidssingel bakken professionals, vrijwilligers en mensen in dagbesteding vijf dagen per week de heerlijkste appeltaarten. Maar het draait niet alleen om bakken, een gezellige dag staat namelijk voorop. “We maken taarten waar je blij van wordt”, aldus coördinator Gera.

Achter de muur van het oude Kapucijnenklooster wordt vijf dagen per week ambachtelijk gewerkt aan de lekkerste appeltaart. Het team bestaat uit 25 hele verschillende mensen: professionals, vrijwilligers en mensen in dagbesteding. Het idee voor de bakkerij ontstond vijf jaar geleden, waarna het team vooral via mond-tot-mondreclame is gekomen waar het nu is. “We waren natuurlijk specifiek op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden om taarten te bakken. Inmiddels werken er hele verschillende mensen. De een heeft een lichamelijke beperking, de ander een verstandelijke en weer iemand anders is aan het reïntegreren”, legt coördinator Gera uit. “De combinatie van lekker eten en mensen vertaalt zich vaak naar een gezellige dag, wat het een ontzettend waardevolle dagbesteding maakt.”

De bakkerij levert niet alleen aan particulieren, maar ook aan bakkers en horeca in Breda. Dat betekent dat er vaak veel taarten gemaakt moeten worden. Hoe ziet zo’n dag in de Bredase bakkerij er dan uit? ”We beginnen de dag natuurlijk met een lekker bakje koffie en dan vertellen we wat we gaan doen. Wij bedenken van tevoren het programma omdat dit er afhankelijk is van het aantal bestellingen”, legt Gera uit. “Vervolgens gaan de ovens aan en gaan we aan de slag. Iedereen weet ook een beetje wat ze leuk vinden om te doen. De één vindt het leuk om het deeg in de vorm te doen, terwijl de ander liever de vulling afweegt en in de vorm doet. Wie het leuk vindt om in onze winkel te staan, mag klanten helpen en afrekenen. ‘s Middags komt alles uit de ovens en zorgen we dat alles weer schoon is voor de volgende dag.”

Gezelligheid

Maar het draait niet alleen maar om bakken. Ondertussen een praatje maken is volgens de coördinator namelijk net zo belangrijk. “Onze opdracht is om te zorgen dat mensen goed met elkaar omgaan, maar sommige zeggen niks en dan vragen wij bijvoorbeeld naar wat ze hebben meegemaakt of gegeten. Het doel is om echt een gezellige dag te creëren”, aldus Gera. De coördinator hoort vaak terug dat mensen het ook echt fijn vinden om te komen. “De mensen in de dagbesteding halen veel voldoening uit de bakkerij. Ze zien het echt als hun werk en worden blij van het contact met andere mensen. We kijken niet naar de beperkingen, maar doen er alles aan om juist ieders talenten te benutten. En daarmee maken we dus onze ‘taarten waar je blij van wordt’.” En die taarten, daar krijgen ze regelmatig complimenten over. “We maken een klassieke rijke appeltaart, maar ook seizoenstaarten. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken wat er echt bij de winter of de lente past. Daarnaast proberen we afval te verminderen door bijvoorbeeld appelstroop en appelazijn te maken.”

Coronaperiode

Ook voor de appeltaartenbakkerij was de coronaperiode lastig. “We moesten allereerst natuurlijk heel goed voor elkaar zorgen en maatregelen in de bakkerij nemen. Als iemand niet lekker was, dan moest hij of zij jammer genoeg naar huis.” Doordat de horeca een tijd lang dicht was waren er minder afnames, maar dat betekende niet dat het team bij de pakken neer ging zitten. “Mensen zijn heel trouw, dus bedachten we gewoon andere dingen om te doen. We gingen uitgebreider koffie drinken en spelletjes doen, maar rondom kerst hebben we bijvoorbeeld kerststukjes gemaakt. Een andere keer gaf een vrijwilliger aan te kunnen schilderen. Toen hebben we de bakkerij omgetoverd tot atelier en met z’n alle kunst gemaakt.”

Daarnaast bracht de verminderde afname ruimte voor creativiteit en innovatie. “We gingen langzamer werken en hadden de tijd om na te denken over wat we nog meer konden bakken, waardoor we wel wat om handen hadden. We zijn bijvoorbeeld ook appelkoeken en een kloosterroset gaan maken.” Om meer klanten naar de winkel te trekken werden er prijsvragen bedacht en om social media gezet. “Bijvoorbeeld de vraag ‘hoeveel eieren zitten er in deze schaal?’ of ‘hoeveel kilo wegen deze rozijnen?’. Soms hebben we dan al binnen een dag 50 reacties, wat natuurlijk super leuk is.”

Appeltaartbakkerij Het Klooster is maandag tot en met vrijdag en zaterdagochtend geopend.



Foto: Appeltaartenbakkerij Breda