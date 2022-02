Kielegat zet streep door het Groot Dikteej

BREDA - De tweede editie van het Groot Kielegats Dikteej gaat niet door. Vorig jaar was de eerste editie online een groot succes. Maar doordat dit jaar carnaval niet online hoeft te worden gevierd, is het aantal inschrijvingen te klein om het dictee door te laten gaan.

Vorig jaar heeft stichting Kielegat de eerste editie van het Groot Kielegats Dikteej georganiseerd. “Vanwege de toen geldende maatregelen hebben we dit toen volledig online moeten doen, wat ondanks dat een groot succes was! Het succes was zo groot dat we besloten hebben om hier een jaarlijks evenement van te maken”, legt een woordvoerder van het Kielegat uit.

“Tot een aantal weken geleden was er nog niet bekend wat er allemaal zou mogen met carnaval. Sterker nog: het zag er naar uit dat er zeer weinig zou mogen, net als het jaar ervoor. Om die reden hebben we toen besloten weer een online programma te organiseren, want carnaval gaat altijd door!”

De afgelopen weken is er echter veel veranderd. Daardoor mag er veel meer, en kunnen Bredanaars weer grotendeels carnaval vieren zoals ze dat gewend zijn en zoals ze dat het liefste willen. “We zijn blij om te merken dat de Kielegatter niets liever wil dan dat. Dit heeft echter helaas ook gevolgen voor de deelname aan onze online evenementen. Het aantal inschrijvingen voor het Dikteej is hierdoor zo klein, dat we helaas hebben moeten besluiten om het Dikteej dit jaar niet door te laten gaan.”

Dat het Dikteej dit jaar niet doorgaat, wil niet zeggen dat het evenement niet meer terug zal keren. “We zijn er zeker van dat dit een mooie traditie kan worden, die ieder jaar een paar weken voor carnaval zal gaan plaatsvinden.”

Stuiterbal

Stichting Kielegat is na de persconferentie meteen aan de slag te gaan om te kijken wat er nog meer mogelijk was binnen het carnavalsprogramma. Zo werd in enkele dagen tijd alsnog het Stuiterbal georganiseerd. De 500 kaarten voor dit jongerenfeest zijn inmiddels allemaal verkocht.