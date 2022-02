Baronie TV viert carnaval mét optochten

BREDA - Baronie TV is de komende carnaval te zien in heel West-Brabant. Lange tijd zag het er naar uit dat carnaval nauwelijks gevierd kon worden. Gelukkig zijn er veel versoepelingen. Grote evenementen, zoals de optochten, zullen er niet zijn. Maar in kroegen en op straat zal het feest ongetwijfeld uitbundig worden gevierd. Baronie TV is er zoveel mogelijk bij.

De Baronie TV studio is deze dagen opgesteld in ontmoetingscentrum De Vlieren in Breda. Tijdens de programma’s treden diverse artiesten op, zoals Huub Hangop, Johnny Purple, Denans en vele anderen.

Met de Jac Zom bokaal wil het team van Baronie TV vrijwilligers eren die zich extra inzetten met carnaval. Wil je iemand nomineren, dan kan dat via redactie@baronie.tv

De programma’s

De uitzendingen beginnen vrijdag 25 februari om 17.00u met een terugblik op vorig jaar. Om 19.11u gaat dan officieel de 26ste Baronie Carnavalsmarathon van start. Na de opening begint om 20.00u het jongerenprogramma De Kater Komt Later en om 21.00u gevolgd door de Barnavalsliedverkiezing. In dat programma worden door de kijkers, de drie beste carnavalsplaten gekozen die ooit zijn gemaakt. Dit programma duurt tot 23.00 uur.





Optochten terugkijken, hoogheden en jongeren

Op zaterdag en maandag start BaronieTV om 10.00u met een programma rond de Barnavalsliedverkiezing. Op zondag is vanaf 09.55u de Oele (kerk)dienst te zien. Daarna volgt op zaterdag, zondag en maandag om 11.00u H’oogheid, waarbij diverse gasten aanschuiven aan de Baronie TV-tafel. Ook al zijn de optochten dit jaar dus afgelast of verplaatst, bij Baronie TV gaan de optochten (uit het archief) tussen 12.30 en 14.00u wél door. Na de optochten een uurtje voor de jongeren in De Kater Komt Later en tussen 15.00 en 16.00u blikken we terug onder het motto: Baronie TV daor is niks mis meej.

Om 16.00u is Café De Baronie geopend met actuele reportages en de Baronie TV kwis Quiztutwel sluit de dag tussen 17.00 en 18.00u af. Daarna gaan de programma’s in de herhaling. Op maandag loopt de uitzending met de Eindsjoow door tot 20.00 uur.

Hoe kijken?

Baronie TV is te zien via de app (Gratis downloaden in de appstores en stream via Chromecast of AppleTV op jouw tv). Via Ziggo TV kanaal 41 (ORTS) en 45 (Rucphen RTV).