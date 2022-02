Kinderen van ‘Petje af’ schaatsen voor de ouderen van Breda

BREDA - De leerlingen van weekendschool Petje Af zetten vorige week koers af naar de Bredase kunstijsbaan. Daar namen ze deel aan het door de Lions Club Forum jaarlijkse georganiseerde schaatsfestijn, waarmee geld is opgehaald voor eenzame ouderen in Breda. Zo schaatste de Bredase jongeren dus voor Bredase ouderen.

Bij weekendschool Petje Af doorlopen kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een drie jaar durend programma waarin talent-ontwikkeling, sport en cultuur centraal staan. Kinderen maken op zondag kennis met beroepen, gaan op bezoek bij bedrijven, leren van en met elkaar en bezoeken musea. Met dit praktijk gerichte programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontdekken kinderen hun talenten, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontwikkelen ze (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

Het wekelijkse uitje was vorige week het jaarlijks georganiseerde schaatsfestijn van de Lions Club Forum, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Vorig jaar was Petje Af zelf het goede doel van dit evenement. De weekendschool mocht tijdens het evenement dan ook een cheque van 3000 euro in ontvangst nemen. Met dit bedrag kan Petje Af weer leuke, sportieve en leerzame activiteiten organiseren. Een deel van dit bedrag is wel ingezet om de kinderen deel te laten nemen aan het schaatsfeest, waardoor de kinderen weer bijdragen aan het goede doel van volgend jaar: het organiseren van een heerlijke dag in de Biesbosch voor 150 eenzame ouderen in Breda. “Van de kinderen van Breda, voor de ouderen van Breda, met de Lions Club als verbindende partij die dit mogelijk maakt.”