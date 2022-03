Drie premières in maart van Bredase makers bij Chassé Theater

Het Chassé Theater is de huiskamer voor Bredase gezelschappen. In de derde week van maart zijn er maar liefst drie premières van Bredase makers te zien in het theater. Hieronder zetten we ze op een rijtje.

De Troostprijs



De premiére van de Stilte - De Troostprijs (7+) vindt morgen al plaats. Bij deze voorstelling worden meerdere toespraken gehouden. ‘’We slaan elkaar op de schouders en belonen elkaar met prijzen’’, zeggen de makers er over. ‘’Ook worden er lintjes, medailles, bekers uitgedeeld. We bouwen prijzenkasten tot aan het plafond. En toch zijn en blijven we kleine wezens in een groot universum.’’

De Troostprijs is een humoristische show met live muziek en dans.



Going Solo



Op woensdag 16 maart gaat The100Hands - Going Solo in premiére. De voorstelling gaat over een tijd waarin afstand houden, doorgaande digitalisering en #metoo-affaires aan de orde van de dag zijn.

The100Hands wil hiermee stilstaan bij de rol van aanraking in de ontmoeting met een ander. Betekenissen als intimiteit, verbinding, zorg, maar ook misbruik en kwetsbaarheid kleven aan dit menselijke basale contact. Kijkend vanuit het donker communiceert de kijker via licht met de danser.



STORM

En dan komt zaterdag 19 maart LeineRoebana - STORM in premiére. Voor STORM werkt stadsgezelschap LeineRoebana samen met Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki. Haar werk, van grote orkestwerken en opera’s tot intieme stukken voor solo-instrumenten, is doordesemd van mythes, paradoxen en labyrintisch denken.

‘’Dans en muziek lijken veel op elkaar, ook al is de één visueel en de ander klank’’, aldus de makers. STORM is een samenwerking tussen een componist die durft te denken vanuit de beweging en choreografen die vorm geven aan de klank.