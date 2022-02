Door weer en wind: Opbouw carnaval in de binnenstad in volle gang

BREDA - De horeca had beter weer kunnen hebben om hun cafés buiten klaar te maken voor carnaval. In weer en wind wordt vandaag gewerkt om de binnenstad klaar te maken voor een ouderwets groot carnavalsfeest.

De gevel vol oranje-rode ballonnen bij de Bruine Pij, de buitenbarren bij Heeren van Breda en de Pastorie, de grote gevels voor cafés als Peddels en Bruxelles en natuurlijk Kiske en Mieske aan het Stadhuis. Wie door de binnenstad loopt, kan niet meer missen dat carnaval bijna gaat losbarsten.

Door weer en wind wordt vandaag gewerkt om de cafés klaar te maken voor carnaval. Op veel plekken staan vrachtwagens om de cafés te voorzien van voldoende fusten bier, en werken de horecamedewerkers hard aan het gereed maken van alle versieringen. Bijna alle cafés mogen deze carnaval een buitenbar plaatsen, en daar wordt dan ook massaal gebruik van gemaakt.

En ook vanuit de gemeente wordt veel werk verzet. Zo werd vanmiddag op de Havermarkt het verkooppunt van de Leutpenningen op zijn plek gehesen. Ook worden alle extra toiletvoorzieningen geplaatst.

Carnaval zal dit jaar in Breda vooral een cafe-carnaval worden. Er zijn in de Bredase binnenstad geen buitenpodia of grote evenementen. Wil je meer lezen over hoe carnaval er dit jaar in de binnenstad uit ziet? Je leest het hier.