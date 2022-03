Mezz presenteert nieuw indoorfestival Urban Fusion

Op zaterdag 2 juni strijkt het nieuwe indoorfestival Urban Fusion neer in MEZZ met nieuw talent en interessante namen op het gebied van de jazz van nu. Op deze allereerste editie zijn er optredens van De Beren Gieren, schntzl, Marutyri, Kruidkoek en Steiger.

Er vinden spannende ontwikkelingen plaats binnen de jazz; een golf van onbekende bands en muzikanten met een vernieuwende kijk op het gebied van jazz/fusion. Ze vermengen de genres tot een crossover tussen jazz, funk, wereldmuziek, elektronica, modern klassiek en hiphop. Het resultaat is een unieke, maar vooral dansbare mix. MEZZ brengt deze jonge artiesten samen tijdens het nieuwe indoorfestival Urban Fusion.

De Beren Gieren

De Beren Gieren is misschien wel een van de meest avontuurlijke bands in de Benelux. Ze behoren zonder twijfel tot het kruim van de Belgische jazzscene. De avonturiers drijven de bekende jazz naar de rand van het onbekende. Gewapend met een mix van elektronische en akoestische instrumenten en een waanzinnige creativiteit staan ze garant voor een avond vol verbazing.

Het trio toonde zich al een must see op festivals waaronder North Sea Jazz. In 2015 werd het album ‘One Mirror Many’ door Jazzism genoemd tot meest invloedrijke en actuele album van het jaar.

schntzl

Het veelzijdige duo schntzl bestaat uit Hendrik Lasure en Casper Van De Velde. Op hun slaapkamers ontstaan personages van nummers. Gepersonifieerde popsongs getypeerd door schntzl’s open benadering, muzikale humor en vertelkracht. Vlak voor de pandemie brachten ze hun album ‘Catwalk’ uit, waarvoor ze samenwerkte met Koen Gisen, ook wel bekend als de derde schntzl of het hoedje van de gelijkbenige driehoek.

Marutyri

De beste muzikanten uit de Rotterdamse scene mixen funk, fusion en jazz. Deze 8-koppige band deelt de passie voor schoonheid en complexiteit van fusionmuziek. Hun liveoptredens staan bekend om de enorme dynamiek, verhalende solo’s, veel improvisatie en een flinke dosis funk en groove.

Ze wonnen de Radio 6 Soul & Jazz award, speelden vele malen op nationale televisie en hun debuutalbum ‘Inner Movements’ werd genomineerd voor een Edison Award en speelden meer dan 150 shows in Europa, Azië en Canada.