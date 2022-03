Bredaas hotel uitgeroepen tot ‘Beste hotel van Noord-Brabant’

BREDA - Met een reviewscore van een 9.4 op de website Hotels.nl is Hotel Nassau Breda uitgeroepen tot Beste Hotel van Noord-Brabant. Daarnaast krijgt het de eervolle tweede plaats in de top drie van Nederland. Alleen NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam scoorde nog net iets beter.

Alle gasten die het afgelopen jaar via Hotels.nl in een hotel zijn verbleven, zijn gevraagd een review te schrijven en hun ervaringen te delen. In 2021 zijn er meer dan 30.000 ervaringen gedeeld. Men kan een score geven op vijf onderdelen: prijs/kwaliteit, hygiëne, service, comfort en ligging. De reviewscore vormt de leidraad voor de zwards die uitgereikt zijn.

Hotel Nassau Breda was vorig jaar nog de overall winnaar, maar dit jaar moet het Bredase hotel genoegen nemen met een tweede plaats. Toch is er blijdschap in het hotel. Naast de tweede plaats in de landelijke ranking, scoort het hotel in Breda namelijk ook de beste score in Noord-Brabant. “De erkenning van gasten voor ons team is fantastisch! Zeker in deze afgelopen periode waarin onze medewerkers bezig zijn geweest met veel andere dingen is het een kroon op ons werk. We kijken met positiviteit en vol energie uit naar alles wat komen gaat”, stelt Joost van der Minne (General Manager).