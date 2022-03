Expositie vol schokkende teksten geopend op het Kasteelplein: ‘Dit is de realiteit’

BREDA - Verhalen van vrouwen die ineens bij hun borsten en billen worden gegrepen. Die worden nageroepen. Of zelfs achterna gezeten worden. Je vindt ze sinds vandaag op het Kasteelplein bij de nieuwe expositie over straatintimidatie. “Dit is de realiteit. Dit gebeurt echt in Breda. En daar willen we mensen bewust van maken”, legt Eline Kouwenberg van Bo Diversity uit.

Het is vandaag 8 maart: Internationale vrouwendag. Precies een jaar geleden lanceerde de gemeente Breda in samenwerking met Bo Diversity een meldpunt voor straatintimidatie. Daar kunnen vrouwen, maar ook mannen en mensen uit de LHBTI-gemeenschap terecht om melding te doen van intimidatie op straat. Een deel van die meldingen is nu terug te lezen in de nieuwe expositie op het Kasteelplein die vandaag door burgemeester Depla geopend werd. En die locatie is geen toeval. “De meeste meldingen van intimidatie komen uit het gebied rond het station, het Valkenberg en het uitgaansgebied. De expositie staat hier dus echt in het hart van het probleem”, aldus Kouwenberg.

Bewustwording

Met de expositie wordt ingezet op de vergroting van de bewustwording rondom straatintimidatie. En dat is belangrijk, stelt burgemeester Depla, omdat het oplossen van het probleem bij die bewustwording begint. “We willen dat Breda een stad is waar iedereen zich veilig voelt. Dat vrouwen niet over straat durven of met hun sleutelbos tussen hun vingers rondlopen, mogen we niet normaal vinden. Juist als man is het belangrijk om bewust te worden van het probleem dat bestaat, en jezelf af te vragen wat je er zelf aan kan bijdragen om straatintimidatie aan te pakken.”

Sommige teksten die in de expositie te lezen zijn, zijn best schokkend. Niet voor niets heeft de expositie ook een ‘trigger-warning’. Toch benadrukt Eline Kouwenberg dat de teksten een goed beeld geven van de meldingen die bij het meldpunt voor straatintimidatie binnenkomen. “Wat je hier leest, gebeurt echt in Breda. Vrouwen die uit het niets bij hun borsten worden gegrepen. Of die achterna gezeten worden op de fiets en uitgescholden. Dat is een probleem, en daar moeten we samen werk van maken.”

Meldpunt

Bij het meldpunt kwamen in een jaar tijd 260 meldingen binnen. “Die meldingen laten onder andere zien dat het beeld van ‘enge mannen die in het donker in de bosjes op je wachten’ niet klopt”, stelt Kouwenberg. “De helft van alle situaties die gemeld zijn uit bijvoorbeeld het Valkenberg, hebben namelijk overdag plaatsgevonden. Het kan gebeuren terwijl wij hier op klaarlichte dag met elkaar staan te praten.” Verder valt ook op dat veel meldingen gaan over het eenzame gevoel dat de melders tijdens de situatie hebben. “We lezen veel terug dat situaties voorkwamen terwijl er anderen in de buurt waren die niet ingrepen. Dat is heel kwalijk en schadelijk voor het slachtoffer. Daarin zie je echt het belang van de bewustwording terug.”

Acties

Uiteindelijk zal er meer nodig zijn dan enkel een campagne om het probleem van straatintimidatie aan te pakken. Dat beaamt ook wethouder Carla Kranenborg. “We zijn bezig met een actieplan. Het is belangrijk dat de acties die we nemen ook echt resultaat hebben. Daarvoor kijken we ook naar andere steden, zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Daar kunnen we veel van leren. Dit is echt een probleem waar we als Breda zijnde werk van willen en moeten maken.”

Meldpunt

Het meldpunt voor straatintimidatie vind je op www.intimideermijniet.nl. Wie een melding doet, kan zelf kiezen welke gegevens diegene over zichzelf deelt en of het verhaal gepubliceerd mag worden in een campagne. Het meldpunt zorgt altijd voor opvolging. Melders krijgen een mail met meer informatie, en wordt een luisterend oor aangeboden. Ook heeft het meldpunt een doorverwijzende rol.