Met een fietshelm op naar school: Is dat de toekomst in Breda?

BREDA - De provincie Noord-Brabant, de ANWB en de Gemeente Breda onderzoeken of meer basisschoolkinderen een helm willen dragen in het verkeer. Dinsdag ontvingen de eerste kinderen uit groep 3 en 4 van De Spoorzoeker een fietshelm uit handen van wethouder Daan Quaars, verkeersveiligheid. De proef draait van maart tot en met juni op 5 basisscholen in Breda. Totaal worden aan zo’n 420 kinderen gratis fietshelmen uitgedeeld.

In andere landen in Europa zijn het vaak kinderen die verplicht worden om een helm te dragen, zoals in Frankrijk of Oostenrijk. In ons land dragen kinderen vaker niet dan wel een helm. Ze leren fietsen zonder helm, hun ouders dragen geen helm, en ook opa crosst op zijn elektrische fiets rond zonder hoofdbescherming. Maar het is een stuk veiliger als kinderen wél met een helm fietsen, en daarom is Breda een pilot gestart om het dragen van een helm bij kinderen te stimuleren.

”In Nederland is een fietshelm niet verplicht, al zie je ‘m wel steeds meer om je heen”, legt wethouder Daan Quaars uit. “Natuurlijk is een helm veiliger. Een helm beperkt hoofdletsels, zeker bij jonge kinderen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe deze proef gaat uitpakken. Met dank aan de provincie Noord-Brabant, want met deze provinciale bijdrage kunnen we in de praktijk ervaren hoe kinderen en hun ouders hierop reageren.”

Een onderdeel van de proef is een lespakket. Ouders en kinderen krijgen vooraf verschillende vragen over wat zij nou eigenlijk vinden van het dragen van een fietshelm. Na het lesprogramma en het uitdelen van de helmen worden deze vragen ze nog eens gesteld om te kijken of er een verandering in houding en gedrag plaatsvindt ten opzichte van het dragen van fietshelmen. Uit deze pilot hoopt ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’ met haar partners belangrijke inzichten te verkrijgen over de houding en het gedrag van deze jonge weggebruikers ten opzichte van het dragen van fietshelmen.