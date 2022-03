Ulvenhoutse leerlingen massaal in actie voor Oekraïne

ULVENHOUT - OBS de Klokkebei in Ulvenhout heeft afgelopen vrijdag een markt gehouden waarmee geld werd ingezameld voor Oekraïne. “Wat begon als een prachtig initiatief vanuit groep 8a van Charlotte werd een schoolbreed actieplan”, laten de trotse meesters en juffen weten.

Twee leerlingen uit groep 8a van basisschool de Klokkebei in Ulvenhout, Guusje en Fenne, hoorden van de oorlog en de actie voor giro 555 en meteen borrelden de creatieve ideeën op. Zij wilden wat doen voor al die kinderen die moeten vluchten vanwege de oorlog. Ze wisten klasgenoten enthousiast te maken voor hun plan om een markt voor Oekraïne te organiseren. Maar daar bleef het niet bij. Leerkrachten, andere leerlingen en ouders werden aangestoken door hun enthousiasme.

“Wij als school juichen dit soort initiatieven van kinderen toe en stellen de kinderen graag in de gelegenheid om hun plan uit te voeren”, aldus de Klokkebei. Iedereen werd uitgebreid op de hoogte gebracht. In de buurt werden ook nog flyers uitgedeeld om zoveel mogelijk reuring te creëren voor de kraampjesmarkt.

Kippenvel

Iedereen ging hard aan de slag en op vrijdagmiddag was het dan eindelijk zover. Onder een stralend zonnetje en een wapperende Oekraïense vlag stroomde het schoolplein vol. Indrukwekkend was de start: Gezamenlijk zongen we het lied: ‘Wij staan hier sterk.’ “Als dit lied klinkt uit meer dan 300 kinderkeeltjes, worden er aardig wat traantjes weggepinkt bij de toeschouwers. Een echt kippenvelmoment Dat was een supermooi begin.” Als echte handelaren verkochten de kinderen hun spulletjes, van kleuters t/m groep 8. Guusje en Fenne straalden dat hun idee zoveel succes had.

“Het was een enorm succes. Wat de actie precies heeft opgebracht weten we nog niet. De kinderen van groep 8A gaan samen het geld tellen.” De juffen en meester van de Klokkebei zijn enorm trots op de leerlingen. “Wij, alle Klokkebeleraren, zijn meer dan trots op onze kanjers.”