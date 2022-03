Eindelijk weer Duikboot Festival in Breda: ‘We staan te springen om weer te mogen’

BREDA - Eindelijk is het dan zo ver. Aanstaande zaterdag vindt er weer een groot festival plaats in Breda. Het is de eer aan Duikboot Festival om het nieuwe festivalseizoen af te trappen. “We hebben in november een risico genomen door dit festival in maart te plannen. We zijn super blij dat dat goed is uitgepakt”, vertelt Frank Haagen enthousiast.

Voor de zesde keer gaat Duikboot Festival plaatsvinden in Breda. Het festival reisde al verschillende locaties af, en was onder andere al te vinden bij Haveneiland en Breepark. De laatste editie die door kon gaan was in 2019 bij de Asterdplas. Dit weekend is Duikboot terug bij Breepark voor een zesde editie. En dat is meteen de eerste editie van het ‘winterfestival’.

“Duikboot Festival vindt altijd plaats in het laatste weekend van augustus. Maar na alle coronamaatregelen jeukten onze handen echt enorm om weer een festival op te zetten. Daarom besloten we naast de zomereditie ook een wintereditie te gaan organiseren”, legt Frank Haagen uit. En dat was best een groot risico. Want in november sloot het land juist weer door een nieuwe lockdown. “We hebben echt wel spannende tijden gehad. Maar eind januari begon langzaam duidelijk te worden dat het de goede kant op ging. En uiteindelijk had de timing voor ons niet beter kunnen zijn, en kunnen we als vanouds zonder Testen voor Toegang of anderhalve meter afstand feesten!”

Duikboot houdt dit weekend dus een winterfestival. Maar winters zal die editie zeker niet worden, want er wordt 18 graden en stralende zon voorspeld. “In maart kan je natuurlijk ook slecht weer hebben, dus wij hadden zelf echt wel ingezet op wintervibes. Maar dat is nu natuurlijk helemaal anders”, aldus Haagen. “Het is natuurlijk geweldig dat we met zulk prachtig weer het festivalseizoen in Breda mogen starten. We kunnen niet wachten!”

Duikboot Winterfestival vult het festivalterrein bij Breepark met drie grote tenten. Er is een line-up met lokale, nationale en internationale DJ’s en er wordt met name Techno en House gedraaid. “Verder kunnen bezoekers ook veel creativiteit en spelletjes verwachten. Het is meer dan alleen dansen.” Duikboot Winterfestival is nog niet helemaal uitverkocht. Wie nog kaarten wil kopen, kan dat dus doen. De zomereditie van 2022 is wel al uitverkocht.