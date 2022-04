Creatieve markt Marché Hoezee komt naar BRACK

BREDA - Op 24 april stelt Marche Hoezee haar marktkramen op bij BRACK Breda aan de Speelhuislaan. De markt staat weer bol van nieuw talent en oude bekenden. Van 11.00 – 17.00 uur kunnen Bredanaars hun markthart ophalen aan handgemaakte zaken en ander moois

Marché Hoezee is een vrolijke en creatieve makersmarkt voor Breda en omstreken. Marché Hoezee is een bijzondere bazaar met een Frans sausje. Er is voor ieder wat wils: eerlijke producten, lokale helden, vintage vondsten en originele maaksels. En uiteraard is er ook muziek.

Bredanaars kunnen er niet enkel de spullen bewonderen, maar ook deelnemen aan activiteiten. Verschillende deelnemers bieden miniworkshops aan bij hun kraam bijvoorbeeld. Marché Hoezee biedt een inclusieve plek om prachtige mensen te ontmoeten en gezellig te blijven hangen.

Tijdens Marche Hoezee zijn ook foto’s te zien van de Wes Anderson fotowedstrijd en speelt Ton binnen bij BRACK live muziek tot 15 uur. Daarna zal de DJ de muziek verzorgen.

Marché Hoezee is 24 april van 11.00 uur tot 17.00 uur.