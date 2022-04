SP Breda: ‘Er dreigen mensen op straat te komen staan’

BREDA - Wonen is een grondrecht. Volgens de Bredase SP doet het huidige college te weinig om aan dit grondrecht te voldoen. De partij geeft verder aan dat door het uitegeven van tijdelijke huurcontracten mensen bij de tijdelijke bewoning op de Kesterenlaan of de Koraalstraat op straat dreigen te komen staan.

Wonen is een grondrecht. Volgens de Bredase SP doet het huidige college te weinig om aan dit grondrecht te voldoen. De fractie vindt dat iedereen recht heeft op een woning en je niet zomaar op straat gezet mag worden.

De partij geeft aan dat dit echter wel dreigt te gebeuren bij de tijdelijke bewoning op de Kesterenlaan of de Koraalstraat door het uitegeven van tijdelijke huurcontracten. Dit terwijl er geen andere woonruimte beschikbaar is. ‘’Afgelopen week lazen we twee van zulke verhalen in de krant, maar de Bredase SP kent veel meer van dit soort verhalen’’, aldus Michel Verschuren van de SP.

Tijdelijke contracten weg

De SP vraagt dan ook de aandacht van het college. Ze willen onder meer weten of het college ook vindt dat mensen niet zomaar op straat kunnen komen te staan als hun tijdelijke huurcontract afloopt. En dan zeker als het gaat om sociale huur of bijzondere woonvormen.

Ook zou de SP willen dat tijdelijke contracten worden opgeschort zolang er geen nieuwe huizen beschikbaar zijn.

Bouwen

De SP constateerde ook dat er door de corporaties in 2021 geen enkele woning is gebouwd. Daarom willen zij van het college weten wat er de komende jaren wordt gedaan om ervoor te zorgen dat corporaties weer voldoende woningen kunnen bouwen.

Ook wil de fractie weten of het college de komende tien jaar 40 procent van de woningen die gebouwd worden in de sociale categorie plaatst. Dit om de lange wachtlijsten aan te pakken.