Actief in Breda moet inwoners stimuleren om te sporten

BREDA – Met een nieuw online platform moeten inwoners van Breda makkelijker de sport- en beweegactiviteiten in de regio kunnen vinden. De site speelt in op de behoefte van jong en oud en wil zo een centraal punt worden voor Bredanaars.

Alle inwoners van Breda kunnen vanaf nu via een website van Actief in Breda zich gemakkelijk inschrijven voor sportactiviteiten in de buurt. Het platform wil op deze manier een centraal punt worden voor jong en oud. Actief in Breda is een samenwerking tussen Breda Actief, de gemeente Breda, MOOIWERK en Zorg voor Elkaar Breda.

Aanmelden

Via de site kan men zich inschrijven voor bijvoorbeeld proeflessen van verschillende aanbieders. De proeflessen zijn vaak gratis te boeken en zijn variërend van voetbal of dansles tot aan scouting en seniorengym. Ook voor mindervaliden zijn er activiteiten te boeken.

Onderzoek

“We lanceren het platform natuurlijk niet voor niets”, vertelt projectleider Joan Kuipers. “Uit onderzoek blijkt dat inwoners op zoek zijn naar passende sport- en beweegactiviteiten maar het niet kunnen vinden. Ook kwam uit adviestrajecten en een enquête naar voren dat sport- en beweegaanbieders graag hun zichtbaarheid willen vergroten en nieuwe leden willen werven.”

60plus

Begin 2022 staat voor Actief in Breda in het teken van 60plus. Op de site zijn dan ook activiteiten voor deze doelgroep extra in de spotlight gezet. Ook is er in maart een boekje uitgegeven die verspreid is over ruim 26.000 huishoudens. Iedereen die nog geen exemplaar heeft ontvangen, kan deze nog aanvragen door je mailen naar info@actiefinbreda.nl.