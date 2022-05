Weerbericht Breda: ‘Gematigd warm en aanhoudende droogte’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 3 mei en de komende dagen.

Een zwakke hogedrukzone boven de Noordzee en een zwak frontje boven het noorden van Nederland bepalen vandaag het weerbeeld. Woensdag sluiten een hogedrukgebied west van Portugal en een hogedrukgebied boven de Baltische Staten een alliantie. Regenfronten boven de Britse eilanden lopen zich stuk en verzwakken flink. De aanhoudende droogte en de positie van de hogedrukgebieden in onze omgeving kunnen op de lange termijn flinke gevolgen hebben. Kurkdroge gronden en zuidelijke of oostelijke winden kunnen bij langdurig aanhouden voor een gortdroge en snikhete zomer gaan zorgen. Maar dit is voorlopig koffiedik kijken.



Verwachting voor dinsdag 3 mei

Voorlopig zit de wind nog in de noordhoek en blijft de warmte getemperd. De wind is meestal zwak, 2 Beaufort. Het front boven het noorden van Nederland geeft aan de noordrand van de provincie wat wolkenvelden. Ergens anders stapelwolken. Maar ook geregeld zon. Temperaturen rondom 18 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dodenherdenking, woensdag 4 mei

Zwakke fronten boven de Britse eilanden proberen tot onze omgeving door te dringen. Dat brengt vooral hoge en middelbare wolken. Het blijft droog en de wind is zwak en veranderlijk. Temperaturen oplopend naar 19 graden.



Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei

De dag start met wolkenvelden, maar gaandeweg komt er meer zon. De wind is gedraaid naar het noordwesten en is zwak tot matig, 2 of 3 Beaufort. Het kwik maakt een klein dipje naar 17 graden.



Vrijdag 6 mei

Een zwak warmtefront weet tot Brabant door te dringen. In de ochtenduren valt er een lokaal licht buitje. De zuidwestenwind is met 3 Beaufort matig en voert warmere lucht aan. In de middag keert de zon terug en wordt het 19, lokaal 20 graden.



Zo was het weer maandag 2 mei 2022

Maximumtemperatuur: 18,8 graden

Minimumtemperatuur: 3,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld dinsdag 3 mei 2022 om 13:00 uur