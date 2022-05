Yassine Azzagari transfervrij naar FC Eindhoven

BREDA - Yassine Azzagari vertrekt transfervrij bij NAC en vervolgt zijn carrière bij FC Eindhoven. Azzagari tekent in Eindhoven een contract voor twee jaar.

In 2018 kwam Azzagari in de jeugdopleiding van NAC terecht. Een jaar later maakte hij zijn debuut bij het eerste elftal in een wedstrijd tegen PEC Zwolle. In totaal kwam Yassine tot 47 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier assists leverde.