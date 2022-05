Donaties van hulpgoederen voor Oekraïne nemen fors af in Breda: ‘Maar ze zijn juist harder nodig dan ooit’

BREDA - De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot grote aantallen vluchtelingen. Enkele honderden worden opgevangen in Breda. Maar onze Poolse Zusterstad Wroclaw heeft er zo’n 100.000 opgevangen. Om de stad te steunen, heeft Breda een ‘luchtbrug’ gemaakt waarmee goederen naar de Poolse stad worden gebracht. Dat kan echter alleen als er genoeg hulpgoederen binnen komen. En dat is momenteel niet het geval.

Er wordt in Breda nog iedere dag hard gewerkt om steun te bieden aan de vluchtelingen in Oekraïne. Dat gebeurt natuurlijk in de Koepel, waar momenteel ruim driehonderd Oekraïens vluchtelingen verblijven. Maar Breda werkt ook aan steun voor zusterstad Wroclaw. En dat is hard nodig, legt Marleen Pulles van de Koepel Breda uit. “Onze zusterstad Wroclaw heeft een inwoneraantal van iets minder dan 650.000. En er verblijven momenteel zo’n 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Dat betekent dus dat er voor iedere zes inwoners, nu ook een vluchteling bij gekomen is. Dat zijn echt enorme aantallen, die een heel grote invloed hebben op de stad en waar héél veel spullen voor nodig zijn.”

Donaties

Waar onder andere een groot tekort aan is momenteel, zijn verzorgende producten. Denk bijvoorbeeld aan tandenborstels, tandpasta, deodorant, tampons en maandverband. Ook scheermesjes, scheerschuim, pampers en vochtige doekjes worden gevraagd. Naast verzorgde producten staan er op de lijst die door Breda wordt bijgehouden ook zaken als pennen, kaarsen en sokken. Marleen hoopt enorm dat Bredanaars opnieuw de moeite willen doen om spullen te doneren. “Een aantal weken geleden was het momentum heel groot. Toen leefde het echt enorm, en werden er super veel spullen ingeleverd. Soms bijna meer dan we konden verwerken. Dat was echt fantastisch. En ik begrijp ook goed dat zo’n momentum niet kan blijven bestaan. Maar tegelijkertijd is dat enorm lastig. Want de hulp is nu eigenlijk harder nodig dan ooit, juist omdat de donaties zo sterk afnemen.”

Marleen wil Bredanaars graag stimuleren om donaties te blijven doen. Dat kan heel laagdrempelig. “Wie een paar tubes tandpasta af wil geven, kan dat gewoon bij de receptie van de Koepel doen.” En ook bedrijven kunnen bij het praktische inzamelpunt de Koepel terecht. “Zij kunnen vaak grote donaties in de vorm van volle pallets doen waar we enorm mee geholpen zijn.” Zo wordt bedrijven ook om basisbehoeftes zoals pasta, rijst, ingeblikte groenen, melk en thee gevraagd. “Pallets met houdbaar eten zijn in Wroclaw hard nodig.” Het inleveren van goederen kan alle dagen van de week bij de receptie van de Koepel aan de Nassausingel 26.

Luchtbrug

Wanneer er een container vol aan donaties is ingezameld, wordt die container vanaf Breda met de trein door Schavemaker naar Wroclaw vervoerd. Hoe meer donaties er zijn, hoe vaker er een volle container kan worden gebracht. De ‘luchtbrug’ is een initiatief van de gemeente Breda. Wethouder Boaz Adank reisde zelf af naar Wroclaw om de situatie daar te bekijken. “In Wroclaw maakten de vele vluchtelingen die dagelijks uren in de rij staan te wachten op voedsel, medicijnen of kleding veel indruk. Dan wil je als Breda vooral méér doen. Mooi dat we nu met Breda voor Oekraïne kunnen starten. Er is nog zoveel nodig voor de vluchtelingen in Polen, zoals houdbaar voedsel, medicijnen en verzorgingsproducten. Om een continue stroom goederen te kunnen inzamelen, hebben we de hulp van alle inwoners én ondernemers hard nodig.”