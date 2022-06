Een geluksmomentje delen terwijl je een gratis donut eet bij het Leger des Heils

BREDA - Het Leger des Heils en donutproducent Donut Worry Be Happy organiseren vandaag opnieuw de Nationale Donutdag. Ook dit jaar koppelen de organisaties traditie aan het beleven van een geluksmomentje. Belangrijkste doel daarbij: samen eten, delen, elkaar beter leren kennen.

Nationale Donutdag wordt ook in Breda gevierd. Vanuit korps Breda kan iedereen gezellig langskomen om vervolgens samen een donut te eten en een geluksmoment te delen.

‘National Donut Day’ is overgewaaid vanuit Amerika, waar deze dag ook verbonden is aan het Leger des Heils. Op iedere eerste vrijdag van juni worden daar gratis donuts uitgedeeld. Met de Nationale Donutdag sluit het Leger des Heils aan bij deze traditie.

In de samenwerking met producent Donut Worry Be Happy, staat de gedachte ‘happiness is only real when shared’ centraal. Samen delen staat dan ook centraal. Samen met iemand uit je buurt een geluksmoment delen, elkaar beter leren kennen, onder het genot van een donut.

Duurzaam

Donut Worry Be Happy zorgt met zijn donuts het hele jaar door voor geluksmomenten, maar doet daar tijdens Internationale Donutdag nog een schepje bovenop. De donuts worden gemaakt met duurzame ingrediënten van topkwaliteit, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmatige smaak- of kleurstoffen.

Tijdens Internationale Donut Dag kan er genoten worden van 3 bijzondere smaken: Donut Zafari, Donut Noisette en Donut Hé Clair. Alle drie soorten zijn geschikt voor vegetariërs en zijn zowel halal als koosjer.