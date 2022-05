Win kaarten voor het Philips Symfonie orkest met Maestro Jules!

(advertorial) - De pontons in de Haven worden uitgebreid gebruikt. Want wanneer het Breda Jazz Festival is afgelopen, staat het Spanjaardsgat Festival alweer voor de deur. Vanaf woensdag 1 juni vindt op de pontons hét orkestfestival van Breda plaats.

Ook het Spanjaardsgat Festival is terug van weggeweest. Na jaren die gedomineerd werden door de coronapandemie, kan er nu weer flink worden uitgepakt. En dat doet de organisatie met een vernieuwd programma en een duidelijk focus: Op het Spanjaardsgat Festival vind je enkel nog muziek door orkesten. En daarvoor is het voor de eerste keer in de historie van het festival ook nodig om tickets te kopen. Verder duurt het Spanjaardsgat Festival in tegenstelling tot eerdere edities geen elf dagen meer. De organisatie heeft gekozen voor een festival van 6 dagen. Dat betekent dat je van 1 tot en met 6 juni en 9 juni bij het Spanjaardsgat Festival terecht kan voor een grote verscheidenheid aan optredens. Want het genre is enorm breed. Zo treedt de Marinierskapel op met Dennis van Aarssen, speelt Pater Moeskroen met het Groot Orkest en treedt het Philips Symfonie orkest op met Maestro Jules.

Ook is er een speciale dag voor saxofonisten. Tijdens de saxdag komen saxifonisten, van beginners tot pro’s, samen voor een muzikale en inspirerende dag. En dat sluit naadloos aan bij de missie van het festival: Mensen enthousiasmeren over samen muziek maken, legt Cindy Roelandt uit. “Met het Spanjaardsgat Festival willen we orkesten uitdagen om iets unieks te doen, en muzikanten de gelegenheid geven om in een unieke vorm samen met anderen te spelen. Het festival moet echt een impuls zijn voor de Bredase muziekcultuur.”

Kaarten

BredaVandaag heeft de handen ineen geslagen met het Spanjaardsgat Festival, en mag daarom 30 kaarten weggeven voor het optreden van het Philips Symfonie orkest met Maestro Jules op 5 juni. Wil jij kaarten winnen? Meld je dan aan via www.bredavandaag.nl/spanjaardsgat. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar www.hetspanjaardsgat.nl