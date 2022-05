Breda Jazz Festival viert jubileum met kleurrijke Blind Wall

BREDA - Het Breda Jazz Festival beleeft dit jaar zijn 50ste editie, iets wat de organisatie natuurlijk niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Dat is bij voorbaat al goed gelukt, zéker voor iedereen die via de Tramsingel het centrum binnenkomt. Want aan de tegenovergelegen Nijverheidssingel is in samenwerking met Blind Walls Gallery een enorme muurschildering gemaakt die verleden, heden en toekomst van het Breda Jazz Festival samenbrengt.



De Breda Jazz FestiWall van 16 bij 11 meter is een cadeau van de organisatie van het Breda Jazz Festival aan de stad. En dat is onder andere te danken aan de steun van maar liefst 151 donateurs die samen 13.596 euro doneerden. Omdat de FestiWall tot stand is gekomen door crowdfunding, kon iedereen die dit wilde hieraan een steentje bijdragen. Onder meer ook Wijkplatform Fellenoord, het Prins Bernhard Cultuurfonds en -met name- Kunstloc Brabant leverden een bijdrage.

Wat de Breda Jazz FestiWall extra bijzonder maakt is dat de schildering gemaakt is door de lokale kunstenaar Joren Joshua. Deze ‘local hero’ is gekozen door Blind Walls Gallery, de Vereniging Van Eigenaren van het pand aan de Nijverheidssingel en de organisatie van het Breda Jazz Festival. Klik & Steen Webdevelopment wordt als beschermheer vereeuwigd op een speciale plaquette bij het kunstwerk.