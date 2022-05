Mirjam wil met magazine bereiken dat lange meiden hun lengte gaan omarmen

BREDA - Meubelen, keukens, zitplaatsen in de bus of in het vliegtuig. Bij de productie van bijna alles wordt uitgegaan van de gemiddelde lichaamslengte. “Jammer’’, vindt de Bredase Mirjam van Valen - Oskam, die een magazine met portretten van lange vrouwen maakte.

Meubelen, keukens, zitplaatsen in de bus of in het vliegtuig. Bij de productie van bijna alles wordt uitgegaan van de gemiddelde lichaamslengte. “Jammer,” vindt Mirjam van Valen - Oskam, die een magazine met portretten van lange vrouwen maakte.

‘’Ruim 7,2 procent van de Nederlandse vrouwen is 1,80 meter of langer’’, zegt Mirjam. ‘’Dat lijkt misschien niet veel. Toch zijn dat meer dan 626.000 vrouwen die dagelijks letterlijk en figuurlijk tegen veel dingen aanlopen.

Het idee voor haar magazine ontstond tijdens de fotovakopleiding die Mirjam afgelopen anderhalf jaar volgde. Als afstudeeropdracht koos ze voor een onderwerp dat dichtbij haarzelf staat en combineerde fotografie met tekst.

Onnatuurlijke bochten

Om haar eenmalige uitgave te vullen, kruiste Mirjam het hele land door. Tijdens de interviews kwam ze erachter dat lange vrouwen zich vaak in onnatuurlijke bochten moeten wringen om zich aan te passen aan de standaard lengte- en hoogtematen.

“De wereld is niet gemaakt voor mensen die langer dan gemiddeld zijn. Daarom hebben vooral veel jongeren er moeite mee als ze met kop en schouders boven iedereen uitsteken.”

Mirjam wil met haar magazine niet alleen aan potentiële opdrachtgevers laten zien wat ze in huis heeft. “Ik wil jongeren die moeite hebben met hun lengte inspireren met positieve verhalen van andere lange vrouwen. Trots zijn op je lichaam is geen knop die je om kunt zetten, zeker als tiener niet.”

Ze hoopt met de verhalen van onder andere Brechje (14 jaar en 1,90 meter), Milou (17 jaar en 1,95 meter) en Gabriella (17 jaar en 1,93 meter) te bereiken dat lange meiden hun lengte gaan omarmen.

Unieke verhalen

Jongeren die - met alle gevolgen van dien - onder het mes gingen om de groei te remmen, een interview met de voorzitter van de Klub Lange Mensen, vrouwen die van hun lengte hun beroep maakten of zelfs gebruiken om de Olympische Spelen te halen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de inhoud van het 52 pagina tellende magazine.

“Alle dames die ik mocht fotograferen hebben één overeenkomst: hun lengte. Maar achter iedere foto gaat een uniek en prachtig verhaal schuil. Juist dat maakt het resultaat zo bijzonder,” aldus Mirjam.

Het magazine is hier te bekijken. Een gedrukt exemplaar bestellen kan ook.