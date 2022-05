BLASt organiseert op Dag van Architectuur fietstocht langs bijzondere Bredase gebouwen

BREDA - Tijdens de jaarlijkse landelijke Dag van de Architectuur op 18 juni staat in Breda het wonen centraal. Het architectuurplatform BLASt organiseert daarom een fietsroute langs een aantal bijzondere woonvormen. Deelnemers worden op de verschillende locaties door ontwerpers of bewoners rondgeleid.

Hou je van fietsen en leer je graag alle bijzondere woonvormen in Breda kennen? Dan is de fietstocht op 18 juni misschien wat voor jou. Tijdens de jaarlijkse landelijke Dag van de Architectuur organiseert BLASt een fietstocht die langs meerdere Bredase gebouwen gaat. In de ochtend worden onder andere het wooncollectief Aardrijk in Haagse Beemden, woongroep de Apenrots en gezinshuis El Noord bezocht. In de middag staan de woningen in de Heilighartkerk aan de Baronielaan, Breda Botanique, een atelierwoning in de oude St. Annaschool en de transformatie van het jaren ‘70 wooncomplex aan de Adriaan van Bergenstraat op de planning. De fietstocht eindigt bij Ingenhousz.

Aanmelden kan voor de ochtend- of middagroute, of voor het gehele programma. De ochtendroute start om 09.30 uur. Om 12.45 uur start de middagroute en deze duurt tot 17.00 uur. Beide routes starten bij de Teruggave (Gasthuisvelden 11). Deelnemers worden gevraagd zelf een fiets mee te brengen. Aanmelden kan via https://t-huis.eventbrite.nl.