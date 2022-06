Werkzaamheden tweede fase aanleg 5 kilometer lange Warmtesingel van start

BREDA - Vandaag zijn de werkzaamheden voor de tweede fase van de Warmtesingel van start gegaan. De Warmtesingel is een leiding van vijf kilometer lang die dwars door de binnenstad loopt. Zo wordt het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbonden met het warmtenet aan de andere kant. Ennatuurlijk, een bedrijf dat werkt aan de opwekking van duurzame energie, heeft dit samen met aannemer Heijmans bewerkstelligd.

De aanleg van de tweede fase start op twee locaties; namelijk de Middellaan en de Vredeburghsingel. “Ennatuulrijk zorgt samen met aannemer Heijmans dat de bewoners van Breda zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden”, aldus projectmanager Ennatuurlijk Joris Mestrom. “We proberen zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met de gemeente Breda, zodat onze werkzaamheden gecombineerd worden en de straat maar één keer open hoeft. Ook proberen we de wegen en fietspaden zoveel mogelijk vrij te houden, om de overlast voor het verkeer te beperken. Van tevoren worden omwonenden ingelicht, zodat ze weten wat er gaat gebeuren. Het duurt nog even voordat de gehele Warmtesingel klaar is: medio 2023 moet hier de laatste hand aan gelegd worden.

In Breda ligt momenteel al een uitgebreid warmtenet, waarop zo’n 20.000 huishoudens en 100 bedrijven zijn aangesloten. Dankzij de warmtesingel kunnen nog eens 7.000 huishoudens en 100 bedrijven kiezen voor een warmteaansluiting. Het warmtenet in Breda is onderdeel van het warmtenet in Midden- en West-Brabant en wordt op dit moment gevoed door de RWE-centrale in Geertruidenberg. In die centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een groot deel van die warmte, die anders zou worden weggekoeld, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven.