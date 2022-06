Deel van carnavalswagen breekt af en valt op het publiek bij optocht in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - De optocht in Prinsenbeek is vanmiddag stilgelegd nadat een deel van een carnavals wagen is afgebroken en op het publiek is gevallen. Één persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 14:00 uur op de Kapelstraat. Een onderdeel van zo’n twee meter breed brak af van de wagen en viel tien meter naar beneden op het publiek. Het is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht maar haar verwondingen leken mee te vallen, haar zoontje werd ter controle in ambulance nagekeken. De optocht werd eerst stilgelegd maar kon later toch door.

De Prijsuitreiking van de optocht vindt plaats om 19:30 uur in De Drie Linden te Prinsenbeek. Deze is ook te volgen via de livestream.