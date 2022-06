Coalitie wil dumpingen tegengaan: ophalen van grofvuil wordt weer gratis

BREDA - Het op laten halen van grof huishoudelijk afval wordt weer gratis. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat gisteren gepresenteerd is door de lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. Om dumpingen van grofvuil tegen te gaan vervalt binnenkort de 25 euro-regel.

Er was in Breda veel over te doen: de nieuwe regel waardoor vanaf 2021 het ophalen van grof huishoudelijk afval niet meer gratis was. Toch voelde de coalitie zich destijds gedwongen deze onpopulaire maatregel in te voeren. “Doordat onder andere de kosten voor stortbelasting vanuit het Rijk stegen en de opbrengsten uit afvalstromen toenamen, hadden we niet veel keus.” Maar nu, in bestuursperiode 2022-2026 komt deze maatregel tóch te vervallen.

“We vinden dat onze inwoners hun afval makkelijk en goedkoop moeten kunnen aanbieden”, aldus de nieuwe coalitie. “Het omzetten van afval naar grondstoffen draagt hieraan bij. Het inzamelen van afval is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor het schoonhouden van de straat. We willen dumping van grofvuil tegengaan en schaffen daarom het tarief van 25 euro voor het ophalen van grof huishoudelijk afval en snoeiafval af. om dit mogelijk te maken stellen we 300.000 euro per jaar beschikbaar.”

Daarnaast loopt een kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden om te gaan samenwerken met een aantal andere gemeenten uit de regio op het gebied van afvalinzameling, nascheiding en verwerking. “We zijn voorstander van het zoeken naar schaalvoordelen. Bij een positieve uitslag van het onderzoek staan we dan ook open voor een samenwerking.” In 2050 moet Breda, net als alle andere gemeente in Nederland, volledig circulair zijn.