Bibliotheek keert na jaren terug in Hoge Vucht

BREDA - De bibliotheek keert na jaren terug in Hoge Vucht. Dat heeft de nieuwe coalitie besloten. “We willen iedereen een kans bieden om zich te ontwikkelen en ontplooien.”

Het is al weer bijna tien jaar geleden (2013) dat de bibliotheek uit Hoge Vucht verdween. En daar was niet iedereen even blij mee. Bewoners uit de wijk schreven onder andere brieven naar kranten en naar het college. Maar tevergeefs. Door bezuinigingen kon de bieb niet blijven bestaan.

De nieuwe coalitie, die afgelopen dinsdag het bestuursakkoord presenteerde, wil graag dat de bibliotheek toch weer terugkeert in de wijk. “We hebben veel gesprekken gevoerd in de wijken”, aldus wethouder Arjen van Drunen (PvdA). “En in Hoge Vucht kwam het er iedere keer op neer dat de inwoners de bibliotheek graag terug zouden willen zien in hun wijk”, aldus de wethouder. “Daar gaan we ons dan ook vol voor inzetten.”

De afgelopen jaren is de gemeente meer wijk- en dorpsgericht gaan werken. “Daar gaan we mee door”, aldus VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. “We willen geen tweedeling in de stad en via Verbeter Breda maken we ons er dan ook hard voor dat de vooruitgang overal in onze gemeente wordt gevoeld. Onze onorthodoxe wijkaanpak draait om kansengelijkheid en veiligheid. We bieden iedereen de kans om zich te ontwikkelen en ontplooien. Dat betekent dat we in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen voor extra stageplaatsen in de wijk, huiswerkbegeleiding in de verschillende wijkaccomodaties en een bibliotheek in Hoge Vucht.”