Heldere nacht in Breda zorgt voor goed zichtbare supermaan

BREDA - Dinsdag 14 juni is het volle maan en het is ook een supermaan. Dit betekent dat zowel in de nacht van maandag op dinsdag als in de nacht naar dinsdag op woensdag de maan nagenoeg vol is. Vanwege de heldere nacht was de grote maan afgelopen nacht goed te zien vanuit Breda. Wie hem gemist heeft, krijgt vanavond nog een kans.

Dinsdagmiddag om 13:52 uur precies is het volle maan. Dit betekent dat zowel in de nacht van maandag op dinsdag als in de nacht naar dinsdag op woensdag de maan nagenoeg vol is. In de nacht van maandag op dinsdag was de maan dankzij het heldere weer goed te zien en vast te leggen op foto’s. Ook vannacht worden er heldere momenten verwacht waarop de maan goed te zien is.

De afstand tussen de maan en de aarde varieert in de tijd. Op dit moment is de afstand relatief kort, waardoor de maan groter is dan gemiddeld. Deze volle maan is ongeveer 7 procent groter en dit levert 13 procent meer licht op.

Superaardbeienmaan

Een volle maan in de maand juni wordt ook wel aardbeienmaan genoemd. Dit jaar is dan ook sprake van een superaardbeienmaan. Deze naam heeft niets te maken met de kleur van de maan, maar met de start van het aardbeienseizoen, legt metoroloog Rico Schröder uit. “Andere namen voor een volle maan in de maand juni zijn roosmaan en warme maan. Roosmaan vanwege de start van het rozenseizoen en warme maan omdat deze volle maan de komst van warm zomerweer inluidt.”