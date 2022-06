Luisterlijn Breda: Opnieuw meer dan 350.000 gesprekken in 2021, maar wel een tekort aan vrijwilligers

BREDA - Het aantal gesprekken dat vrijwilligers bij de Luisterlijn voeren blijft onverminderd hoog. In 2021 werden er maar liefst 354.352 oproepen beantwoord. Dat zijn er iets minder dan het jaar ervoor. Volgens de organisatie, die het hele jaar door, 24 uur per dag bereikbaar is, komt dit voornamelijk door zwaardere en langere gesprekken. Zo wordt er vooral contact opgenomen bij verdriet, eenzaamheid of zorgen. De Luisterlijn zoekt dan ook dringend nieuwe vrijwilligers om te voorzien in een grote maatschappelijke vraag.

De behoefte aan een luisterend oor is de afgelopen jaren flink toegenomen. Door de wereldwijde pandemie raakten veel mensen sociaal steeds geïsoleerder. Wanneer contact met familie, vrienden of in de supermarkt, op straat niet altijd mogelijk is, biedt de Luisterlijn uitkomst. Brigitte Engwegen van de locatie Breda: “Dag en nacht zitten getrainde vrijwilligers klaar om zonder oordeel te luisteren naar mensen in kwetsbare situaties. Mensen die op moeilijke momenten in hun leven ondersteuning nodig hebben in de vorm van een goed gesprek. Voor hen zijn we er. Maar om aan die behoefte te blijven voldoen, zijn we voor onze locatie Breda hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers.”

Bredase oren gezocht

“De versoepelingen van de coronamaatregelen waren, begrijpelijkerwijs, voor veel vrijwilligers het sein om na de enorme inzet van het afgelopen jaar ook tijd en ruimte voor zichzelf te nemen”, zegt Brigitte Engwegen/trainer locatie Breda. “De Luisterlijn Breda is daarom ook dringend op zoek naar mensen die tijd en ruimte hebben om overdag, maar ook ’s nachts een luisterend oor te bieden.”

Informatiebijeenkomst

Op 21 juni organiseert de Luisterlijn in Breda een speciale informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers. Je bent van harte welkom om langs te komen en te ontdekken wat jij kunt betekenen voor een ander. Je krijgt uitleg over de luistertraining en komt alles te weten over het werk bij de Luisterlijn. Interesse? Meld je aan via breda@deluisterlijn.nl of kijk op deluisterlijn.nl.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon (088 0767 000), chat of mail. Door te luisteren helpen bijna 1.500 getrainde vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De Luisterlijn bestaat al meer dan zestig jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Behoefte aan een gesprek? Bel 088 0767 000 of chat/mail via deluisterlijn.nl