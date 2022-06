Zwaar ongeval op de Backer en Ruebweg, motorrijder overleden

BREDA - Op de Backer en Ruebweg in Breda is vroeg op de avond een ongeluk gebeurd. Het gaat om een botsing tussen een auto en een motorrijder.

Op de Backer en Ruebweg is rond 17:00 uur een botsing ontstaan tussen een automobilist en een motorrijder. De motorrijder is hierbij zwaargewond geraakt, zojuist heeft de politie bekend gemaakt dat hij is overleden. De omgeving is momenteel met schermen afgesloten voor de privacy van de slachtoffers.

De auto heeft flinke schade. Er zijn veel hulpverleners aanwezig en er is ook een traumahelikopter geland. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk is ontstaan.