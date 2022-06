Wil uit Breda wint 25.000 bij VriendenLoterij

BREDA - Een grote verrassing voor Wil uit Breda. Hij heeft in de trekking van de VriendenLoterij een bedrag van 25.000 euro gewonnen. Wil werd onlangs verrast met de cheque door VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes.

Het was een grote verrassing voor de Bredase Wil toen onlangs Wolter Kroes bij hem voor de deur stond. Tegelijkertijd was het een leuke verrassing voor Wil, want Kroes kwam hem mededelen dat hij een bedrag van 25.000 euro had gewonnen in de trekking van de VriendenLoterij.

Wil reageerde enthousiast toen hij de cheque van 25.000 euro in ontvangst nam. ‘’We hebben een camper, dus we kunnen de geldprijs goed gebruiken om mooie reizen mee te maken.’’ Ook zijn vrouw Sjan was zichtbaar verheugd.

Uitreiking op televisie

De uitreiking in Breda is op 14 augustus 2022 te zien in ‘VriendenLoterij De Winnaars’ op TV (RTL4).