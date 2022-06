Studenten staan met spullen op straat na brand Karnemelkstraat: ‘Alles zit onder het roet’

BREDA - Met wat plastic tassen met daarin hun spullen naast zich, staat een tientallen studenten vrijdagmiddag naast het uitgebrande pand aan de Karnemelkstraat. De brand in de fietsenzaak is inmiddels onder controle, maar de studentenkamers liggen vol roet. “En de stank is ook niet te harden”, vertelt Daniël, één van de getroffen studenten.

Vanochtend rond 08.45 uur is er brand uitgebroken in de meterkast van de fietsenzaak die gevestigd is aan de Karnemelkstraat. De verdiepingen boven de winkel zijn gevuld met studentenkamers. “Wij werden wakker van het brandalarm”, vertelt Daniël. Hij is één van de studenten die nog lag te slapen toen het alarm af ging. “We zijn gaan kijken waarom het alarm af ging, en zagen veel rook in onze keuken. Later zagen we dat er in het pand beneden nog veel meer rook was.”

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, en alle studenten werden geëvacueerd. “We konden wat spullen meenemen, en moesten daarna zo snel mogelijk naar buiten.” De studenten zijn in de McDonalds gaan zitten aan de overkant van de straat. “Daar konden we gelukkig terecht, en het personeel was ook heel aardig. We kregen koffie tijdens het wachten.”

Om 12.00 uur zijn de meeste brandweerwagens weg. WonenBreburg is ter plaatse om de studenten bij te staan. “We hebben te horen gekregen dat op twee kamers na, alle kamers vanavond weer gereed zijn om in te slapen. Maar zelf denk ik niet dat ik dat doe. De stank is echt enorm, dus daar wil ik echt niet in gaan liggen.” De kamers liggen bovendien nog vol met roet. WonenBreburg zal de kamers schoonmaken. Twee studenten hebben minder geluk. De kamers recht boven de meterkast zijn zwaarder beschadigd. Die zullen vanavond nog niet begaanbaar zijn.

Schade

De schrik zit er bij de studenten goed in. Maar de schade valt voor hen relatief mee. Dat valt voor fietsenzaak Van Speijk niet te zeggen. De winkel is volledig uitgebrand, en de schade is enorm. Personeel staat beduusd bij elkaar naar het winkelpand te kijken. Zij hebben geen woorden voor de situatie. “We weten nog totaal niet wat er nu gaat gebeuren. Het is moeilijk te bevatten dat dit is gebeurd”, geeft één van hen aan.



Bijschrift - BredaVandaag