SP: Betaal huishoudelijke hulp in zomer niet de volle mep

BREDA – Zorgaanbieders die het rooster niet rondkrijgen in de zomer, moeten ook niet de volledige vergoeding krijgen. Dat vindt de SP Breda. Het gaat dan om aanbieders van huishoudelijke hulp die in de zomer maar de helft van het rooster gevuld krijgen.

“Wij snappen dat het personeelstekort ook bij de thuiszorg speelt, maar we vinden het onacceptabel dat aanbieders wel volledig uitbetaald worden tijdens de vakantiemaanden, terwijl ze minder zorg leveren.” Dat stelt de SP Breda. Door onder andere het personeelstekort, dreigen een aantal mensen zonder hulp te komen zitten. In sommige gevallen komt er wel vervanging, enkel is dat voor maximaal de helft van de gebruikelijke tijd. “Mensen met huishoudelijke hulp betalen de eigen bijdrage gewoon door, ook als er niemand komt.” De SP wil dat het college van Burgemeester en wethouders naar de situatie gaat kijken.

Minder betalen

De partij stelt niet alleen de vraag of de gemeente de zorgaanbieders minder gaat betalen, maar of ook de eigen bijdrage van de mensen naar beneden kan wanneer ze niet de volledige zorg krijgen. Ook geeft de partij aan dat de huishoudelijke hulp steeds vaker op ongebruikelijke tijden werkt, bijvoorbeeld op de zaterdag of in de avonduren. De SP wil weten of er een toeslag is voor de medewerkers die op deze tijden werk verrichten.