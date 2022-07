MFA Bavel laat op zich wachten: Nog geen conclusie over locatie

BAVEL - De gemeente Breda kan nog geen knoop doorhakken over de locatie voor de nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA) in Bavel. Qua gebouw en parkeerplaatsen past een MFA zowel op de voorkeurslocatie aan de Lange Vore als op de terugvallocatie van de huidige sporthal De Huif. Maar de kosten van beide scenario’s vallen hoger uit dan vooraf voorzien en gereserveerd. En dat levert vertraging op. Een aantal zaken die invloed hebben op de kosten wordt nu nader uitgezocht, waarna het college een besluit kan nemen.

“We horen de wens van het dorp luid en duidelijk om snel een MFA te realiseren aan de Lange Vore”, stelt verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns. “Het is een complexe opgave. We moeten belangen zorgvuldig uitzoeken en afwegen. Nog niet alles is daardoor nu bekend. Maar ik ga er samen met het dorp alles aan doen om een MFA in Bavel, aan de Lange Vore, voor elkaar te krijgen.”

Sporthal en cultuurzaal

In het haalbaarheidsonderzoek is voortgeborduurd op een eerdere scenariostudie naar verschillende mogelijke locaties in het dorp. Dit haalbaarheidsonderzoek richtte zich op twee scenario’s: De voorkeurslocatie van het dorp: nieuwbouw van een grote sporthal van 45x32 meter en een cultuurzaal van 40x15 meter aan de Lange Vore. De terugvaloptie: renovatie van de bestaande sporthal en gymzaal met een nieuwe even grote cultuurzaal op de locatie van De Huif. In de cultuurzaal is een inschuifbare tribune voorzien, een vlak podium, twee kleedkamers en bergruimte. Naast sport en cultuur is ruimte gerekend voor passende horeca en parkeerplaatsen.





Dit haalbaarheidsonderzoek bracht een aantal punten aan het licht die eerder niet zijn bekeken, of nog niet speelden. Een aantal zaken hebben op negatieve wijze invloed op de kosten. Die worden de komende maanden nader uitgezocht. En dat betekent dus dat de bouw van het MFA opnieuw vertraging oploopt. “Op basis van extra onderzoek kan het college een goed onderbouwd besluit nemen over de locatie”, laat wethouder Bruijns weten. “Ook later in het proces is een goede onderbouwing van keuzes belangrijk om dan vertraging te voorkomen. Daarnaast spelen er ook mogelijke risico’s voor de bouw van een MFA, waar alvast naar gekeken wordt. Zoals de problemen op het elektriciteitsnet bij het aansluiten van nieuwe grote gebouwen en mogelijke maatregelen om stikstof terug te dringen.”



Betrokkenheid dorp

Sinds maart 2022 zijn tijdens het onderzoek verschillende belanghebbenden betrokken: gebruikers van de verschillende verenigingen, bezoekers, direct omwonenden en geïnteresseerden. De ruimtevraag, de wensen en ook de zorgen zijn geïnventariseerd en opgeschreven in een conceptrapport. Een korte stand zaken werd donderdag 7 juli 2022 toegelicht door wethouder Bruijns bij een openbare vergadering van de Dorpsraad in Bavel. Na de zomer wordt een inloopbijeenkomst voor het dorp georganiseerd over de definitieve resultaten van het onderzoek. De reacties vanuit het dorp kunnen op die manier worden meegewogen in het collegebesluit dat volgt. Aan de orde komt dan ook wat het dorp eventueel zelf kan doen of bijdragen.



Snelheid

Een nieuwe duurzame plek voor de verenigingen in Bavel is hard nodig. De Tussenpauz heeft inmiddels de deuren gesloten, verenigingen kunnen tijdelijk terecht in De Spindel. Ook sporthal De Huif is verouderd. Toch zal het nog jaren duren voordat de nieuwe MFA de deuren open. Na het besluit van het college volgt de ontwerpfase, daarna de bouwvoorbereiding en de realisatie van het gebouw. De doorlooptijden in dit soort trajecten zijn gemiddeld jaren voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen.

Samen aan de slag voor Bavel

Eind mei 2022 hebben vertegenwoordigers uit Bavel en de gemeente Breda werkafspraken en gezamenlijke uitgangspunten opgesteld die de basis vormen van de samenwerking tussen de gemeente en het dorp in de toekomst. Oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden gaat helpen om samen tot een breed gedragen toekomstplan voor Bavel te komen: de gebiedsvisie voor Bavel. Het gaat dan over een aantal grote opgaven die Bavel te wachten staat: woningbouw, werklocaties, natuur en voorzieningen. Het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA in Bavel is vooruitgeschoven om zo sneller over te kunnen gaan tot besluitvorming over de locatiekeuze.