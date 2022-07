Met honderden deelnemers blikt de Zero Waste Week terug op succesvolle 1e editie

BREDA - Van 2 tot en met 8 juli 2022 werd de eerste Zero Waste Week in Breda georganiseerd. Vele honderden mensen namen deel aan workshops, presentaties en activiteiten. Allemaal in het teken van minder afval produceren. Denk bijvoorbeeld aan meer zelf maken, kopen zonder eenmalige verpakkingen, tweedehands kopen, repareren, ruilen, en delen.

De week werd boven verwachting goed bezocht. “Veel mensen kwamen later in de week zelfs terug voor meer inspiratie tijdens andere activiteiten. Een onverwacht groot succes”, laat de organisatie weten.

De insteek van de week was om een positieve invulling te geven aan afvalvermindering. Initiatiefneemster Elisah Pals vertelt: “Minder afval maken lijkt moeilijk, maar dat is het eigenlijk helemaal niet! Vanuit mijn eigen ervaring - ik leef sinds 2015 met vrijwel geen afval - en mijn achtergrond als psycholoog, vind ik het belangrijk om mensen te laten zien hoe leuk, lekker, gezellig, gezond én geldbesparend leven met minder afval is. We wilden deze week een cadeautje laten zijn aan de inwoners van Breda, en die missie is heel goed geslaagd!”

Activiteiten

Er waren gedurende 7 dagen 32 activiteiten te beleven, op 10 verschillende plekken in de stad. Meer dan 45 partners, sprekers, pitchers, panelleden en standhouders leverden een bijdrage, waardoor het een breed gedragen initiatief werd.

De Zero Waste week is een initiatief van Bredase Klimaat Burgemeester Elisah Pals in samenwerking met gemeente Breda, duurzaam ondernemer Ron Bekker en heel veel andere betrokken ondernemers, maatschappelijke partijen, onderwijsinstellingen en inwoners uit de stad.