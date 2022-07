Nieuw Aldi opent de deuren in winkelcentrum Heksenwiel

BREDA - De Haagse Beemden is weer een supermarkt rijker. Vandaag opende de nieuwe Aldi de deuren aan de Heksenwaag in winkelcentrum Heksenwiel.

Vandaag heeft de derde supermarkt in winkelcentrum Heksenwiel de deuren geopend. In het winkelcentrum is vanaf vandaag naast de Albert Heijn en Jumbo ook een Ladi gevestigd. De winkel opende vandaag om 08.00 uur de deuren.

De nieuwe winkel viert de opening met verschillende acties. Zo kunnen Bredanaars er dit weekend voor een klein bedrag een appeltaart kopen. Ook krijgen de eerste klanten die de vestiging bezoeken een cadeau.

Aldi

Terwijl in de Haagse Beemden een nieuwe Aldi is geopend, heeft de Aldi aan het Graaf Hendrik III Plein de deuren deze maand juist gesloten. Via een A4’tje aan de deur werden bezoekers erover geïnformeerd dat de supermarkt per 1 juli niet meer open zou gaan.