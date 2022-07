Jongen gewond na ongeval op Julianalaan, aanrijder gaat er vandoor

BREDA - Een fietser is gisteravond door een automobilist aangereden. Dit gebeurde op de Julianalaan. De jongen raakte hierbij gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is er vandoor gegaan.

De bestuurder van de auto is er echter na het ongeluk vandoor gegaan. De politie is nu op zoek naar een grijze peugot 205. Veel mensen zagen het gebeuren en hebben tekst en uitleg gegeven.