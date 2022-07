Muziekprijs Jan de Breet naar cellist Jurriën de Vries (18)

BREDA - Bij monde van Paul van der Mast namens de jury Muziekprijs Jan de Breet is afgelopen week vrijdag de prijs toegekend aan Jurriën de Vries. De 18-jarige cellist werd geprezen om zijn hoge niveau met de potentie tot toekomstige podiumartiest uit te groeien.



De prijs van 750 euro werd aan docent Monique Heidema uitgereikt, omdat Jurriën afwezig was in verband met de diploma-uitreiking van zijn middelbare school. De prijs van 250 euro voor de beste uitvoering van een Nederlandse compositie mocht Thijs van Oosterhout in ontvangst nemen. Hij voerde deze avond nogmaals de Ballade van Hendrik Andriessen uit als onderdeel van het Laureatenconcert.

De gehele avond vond plaats in de Concertzaal van Nieuwe Veste. Daar kon het publiek genieten van een deel van het repertoire dat door de jonge talenten tijdens hun examenconcert dit seizoen is uitgevoerd.