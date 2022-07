Flink overleg bij Wolfslaar, maar wel gewoon open

BREDA - Gisterenavond werd Zwembad Wolfslaar ontruimd door de politie vanwege de grimmige sfeer daar. Hierbij sloeg de sfeer om en liep het totaal uit de hand met geweld en seksuele intimidatie als gevolg. Een dag later is het zwembad wel gewoon open, maar er is flink overleg geweest.

Zwembad Wolfslaar is vandaag weer open nadat het gisteren flink misging. Het zwembad werd ontruimd door de politie vanwege de grimmige sfeer daar. Hierbij sloeg de sfeer om en liep het totaal uit de hand met geweld en seksuele intimidatie als gevolg.

‘’Er is met het hele team geëvalueerd na de gebeurtenissen van gisteren’’, aldus een woordvoerder van Optisport. Daarnaast is er contact geweest met de politie en de gemeente om in de toekomst alles beter op elkaar af te kunnen stemmen laat hij weten. ‘’Iedereen moet hier gewoon een gezellige dag kunnen hebben, daarom hebben wij stappen ondernomen, maar daar kan ik verder niet te veel over zeggen’’, zo klinkt het.

Politiek

Meerdere fracties van de Bredase raad stelden vandaag ook schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteren.