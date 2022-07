Breda Drijft kijkt uit naar zonnige editie in 25 graden: ‘Dit is voor ons echt perfect’

BREDA - Veel evenementen zijn leuker wanneer de zon schijnt. Maar bijna voor geen enkel evenement geldt dat zo sterk als voor Breda Drijft. Organisator Bram Bul is dan ook enorm enthousiast over de fantastische weersvoorspelling voor zaterdag. Met zon en ruim 25 graden is de voorspelling ideaal om te dobberen op de Singels. “Het is voor ons echt geweldig. We gaan er een fantastische dag van maken.”

Aanstaande zaterdag is het zo ver: Dan zullen er weer honderden opblaasbootjes en opblaasbeesten in de Haven dobberen tijdens Breda Drijft.

Oorspronkelijk was de organisatie van plan om niet één, maar twee dagen Breda Drijft te organiseren. Maar daar zijn ze van terug gekomen. “We gaan er nu één spetterende dag van maken”, legt Bram Bul uit. En de weersvoorspelling werkt deze editie érg goed mee. Want het zal zaterdag zo’n 26 graden worden met zon. “De weersvoorspelling is voor ons echt fantastisch. Niet te warm, niet te koud. Het kan eigenlijk niet beter. Dat maakt het evenement gewoon nóg veel leuker.”

Tijdens Breda Drijft zullen er drie podia zijn, waarop diverse artiesten optreden. Zo kunnen bezoekers genieten van de Ontiegelijke Stichting met onder andere Buren van de Brandweer, de Lievelings DJ’s van je Zusje en Noise Cartel. Ook treden onder andere Bizzey en FeestDJRuud op. “We zorgen ervoor dat de drie podia gelijkwaardig zijn, zodat we de drukte ook mooi kunnen spreiden.”

Veel evenementen die dit jaar plaatsvinden, zijn bijna meteen uitverkocht omdat de kaarten van 2020 en 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Breda Drijft heeft dat niet gedaan, waardoor Bredanaars nog steeds de mogelijkheid hebben om kaarten te kopen. Tickets kopen voor Breda Drijft kan nog tot zaterdag 13.00 uur. In totaal verwacht de organisatie zo’n tweeduizend bezoekers.