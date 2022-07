Breda krijgt jaarlijks terugkerende Havenfeesten in de zomer

BREDA - In het weekend van 19 t/m 21 augustus doet ‘La Vuelta’ Breda aan. Tijdens deze koers, de ronde van Spanje, wordt er door de internationale wielertop door en langs Breda gekoerst. Deze wielerkoers gaf voor lokale horeca-ondernemers het startsein om een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren: De Havenfeesten.

De wens om een uniek evenement te organiseren broeide al een tijd bij de ondernemers die zich hebben gevestigd aan de Haven in Breda. De plek op en rond het Spanjaardsgat is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de hotspots van Breda. De groep enthousiaste ondernemers slaan de handen steeds intensiever ineen om in samenwerking met de Gemeente Breda de plek de toffe evenementen te geven die het verdient. En nu is er dus een mooie gelegenheid om weer een nieuwe traditie te starten: een driedaags evenement vol muziek, spektakel en lekkernijen.

De eerste editie van De Havenfeesten staat volledig in het thema van La Vuelta en bijkomstige Spaanse sferen. Daar hoort natuurlijk ook muziek van verschillende lokale (cover) bands en DJ’s, die op drie verschillende podia hun kunsten zullen vertonen. “We beginnen vroeg in de middag, rond de klok van 12.00 uur, met lokaal talenten ’s avonds gaan de voetjes van de vloer tot 01.00 ’s nachts met de tofste hitjes van toen en nu. De kades van de Haven worden zomers versierd en onder het genot van muziek kan er bij verschillende barretjes lekkere sangria’s, ijskoude speciaalbiertjes, cocktails, oesters en hapjes worden genuttigd”, aldus René Vos.

Er zal elke dag van het evenement een volle programmering zijn. Zo wordt er vrijdag 19 augustus afgetrapt met een heus speciaalbierfestival. Bij alle ondernemingen zullen door verschillende brouwerijen hun brouwsels worden tentoongesteld. De zaterdag zal het nodige waterspektakel en straattheater kennen en op de zondag kan men de beste wielrenners van de wereld voorbij zien komen in hun tocht naar Madrid. Op grote schermen zal die koers ook te volgen zijn.

Komende jaren

De komende jaren hoopt de organisatie met het uitbreiden van de haven nog meer ondernemers bij De Havenfeesten te betrekken. Na de uitbreiding van De Nieuwe Mark is er tevens ook meer ruimte om bootjes en bezoekers te trekken via het water en zijn er zelfs dromen om ooit een heuse Drakenbootrace te organiseren.

De lijst met deelnemende ondernemingen van De Havenfeesten bestaat uit; Dok19,Very Italian Pizza, Lawaaipapegaai, The Boathouse, Mr. Barley, De Botanist,Bobby’s Boat, Restaurant ‘t Zusje. Big Belly Bar & Garden, Biercafé de Huiskamer &De Biertuin Breda.