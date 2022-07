Breda gaat niet stoppen met handhaven op fout geparkeerde fietsen

BREDA - Stoppen met handhaven op fout geparkeerde fietsen op Ginnekenmarkt gaat Breda niet doen. De Bredase VVD-fractie vond dat dit nodig was omdat er te weinig plekken zijn om je fiets neer te zetten en dat er eerst een goed alternatief moest komen. Echter heeft het college laten weten dat dit geen optie is.

Wie zijn fiets verkeerd parkeert bij de Ginnekenmarkt, heeft grote kans dat deze er niet meer staat wanneer hij terugkomt. Er wordt namelijk actief gehandhaafd. Leden van de VVD-fractie vinden dat dit moet stoppen. Pas als er een goed alternatief is, moeten foutgeparkeerde fietsen worden weggehaald, stelt de partij.

Het college is het echter niet helemaal eens met de stelligname van de VVD. Het college geeft wel toe dat - met name - donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag er een tekort aan fietsparkeerplaatsen in de directe omgeving van de Ginnekenmarkt is. Ditzelfde geldt volgens het college als het mooi weer is.

Moelijk



Ondanks de problemen met de fietsparkeerplaatsen geeft het college aan dat het een uitbreiding van het aantal fietsparkeervoorzieningen moeilijk in te passen is. Al geruime tijd zijn ze in overleg met de ondernemers van BIZ Ginnekenmarkt. De uitkomst daarvan is dat er enkele locaties in beeld zijn waar extra fietsnietjes geplaatst kunnen worden.

Een grote structurele oplossing is door de vele belangen vooralsnog niet gevonden.

Handhaven

Het college ziet geen redenen niet handhavend op te treden. Het handhaven is geen doel op zich, ze proberen met handhaving een gedragsverandering te bewerkstelligen. Hierbij is het hebben van een alternatief voor de fietser van belang.

Op het moment dat er wel degelijk een alternatief is, is het ook zaak om de bewustwording van foutgeparkeerde fietsen onder de aandacht te blijven brengen. Dit omdat fout geparkeerde fietsen voor gevaar of hinder kunnen zorgen voor onder andere minder valide mensen of winkeliers.

Wel is met de ondernemers afgesproken dat de handhaving op de piekmomenten minder streng is omdat er voor de fietsers dan geen alternatieven voor handen zijn. Op gevaarlijke geparkeerde fietsen wordt dan echter nog wel gehandhaafd door deze te verwijderen.

Op deze manier komen onder andere de hulpdiensten niet in de knel.