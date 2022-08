Drama op Franse camping: Bredaas meisje verdrinkt in zwembad

BREDA - Een meisje uit Breda is afgelopen weekend op een camping aan de Franse westkust om het leven gekomen. Dat melden Franse media. Het meisje kwam met haar haren vast te zitten in een filtersysteem op de bodem van een zwembad, waarna zij verdronk.

Het meisje kwam zaterdagmiddag om het leven in een zwembad op de camping Dune des Sables in Sables-d’Olonne, een kustplaats onder Nantes. Dat is onder andere te lezen bij het Franse TF1.

Volgens Franse media werd het meisje opgemerkt door iemand in het zwembad. De badmeester zou geprobeerd hebben het meisje te reanimeren terwijl er op de hulpdienst gewacht werd. Er werd een traumahelikopter ingeschakeld, maar de hulp mocht niet meer baten.

Het zwembad op de camping is gesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Franse media meldden dat het slachtoffertje acht jaar oud was, maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gaat het om een 9-jarig meisje afkomstig uit Breda. ,,De Nederlandse ambassade in Parijs verleent consulaire bijstand aan de ouders’, aldus een woordvoerder tegen het AD.

Voelbare angst

Volgens het Franse TF1 is de angst ter plaatse nog steeds voelbaar. “Ik heb de hele nacht niet geslapen, want het had ook een van mijn kinderen kunnen zijn”, zegt een vader ter plekke tegen de Franse krant. “Het is gewoon heel triest. Ik hoop dat ze het waarom en hoe gaan verhelderen, zodat het niet nog een keer gebeurt” , aldus een andere vakantieganger.