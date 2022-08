Aanhoudende droogte en warmte



Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor de komende dagen.





Het heeft er alle schijn van dat augustus de warmste maand van het jaar gaat worden. Het is wat vroeg geroepen door mij, maar de zomer komt per week steviger in het zadel te zitten. Vandaag opnieuw een kleine inzinking, maar een nieuw hogedrukgebied ligt ten zuidwesten van Ierland klaar.



Het breidt haar invloed vanaf zaterdag naar de Noordzee uit en vervolgens de dagen erna ook verder naar het oosten. Het warmt opnieuw snel op.



Vrijdag 5 augustus 2022

Het is vanmiddag een wisseling van zon en (stapel)wolken. Het blijft droog. De wind waait matig, met 3 of 4 Beaufort, uit het noorden tot noordwesten. De temperaturen lopen op naar 23 tot 24 graden.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 6 augustus 2022

De dag gaat zonnig uit de startblokken, maar gaandeweg de dag zijn er ook stapelwolken. Het blijft droog en de wind waait zwak tot matig uit het noorden of noordoosten (2 tot 3 Beaufort). Maxima lokaal 25 graden.



Zondag 7 augustus 2022

Een zonnige zondag met temperaturen tot 26 of 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.



Maandag 8 augustus 2022

Er komen opnieuw een paar graadjes erbij. Het wordt ongeveer 29 graden. Verder zonnig en een zwakke tot matige noordoostenwind.



Zo was het weer gisteren



Maximumtemperatuur: 28,7 graden

Minimumtemperatuur: 19,4 graden

Neerslag: 0,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 5 augustus 2022 om 15:00 uur