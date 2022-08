Opnieuw zomerse editie voor Brand Parkies in het Valkenberg

BREDA - Er zijn jaren geweest dat bezoekers van Parkies regelmatig hun poncho mee moesten nemen. Maar dit jaar heeft het evenement meer geluk. Vanavond staat er opnieuw een zeer zonnige editie op het programma.

Op het programma van Brand Parkies staat vanavond Dragonfruit. Bezoekers kunnen zich dus opmaken voor een avondje moderne R&B. “Dragonfruit is een van de best kept secrets van Nederlandse bodem. Met songs als ‘Apples’ en ‘Wasted’ speelde de band zich in het vizier van (inter)nationale radio en pers. Of je nu wil wegdromen op hazy synths en de lush vocals van zangeres Danique, of je moves wil oefenen op dansbare beats; Dragonfruit has the best of both worlds”, aldus de organisatie.

Parkies vindt iedere dinsdagavond plaats in het Valkenberg. Het evenement opent altijd om 19.00 uur, en bij mooi weer al om 18.00 uur. De warming up start om 19.30 uur, en het hoofdprogramma start om 20.15 uur. Bredanaars worden opgeroepen om met de fiets te komen. Er is een fietsenstalling aan de ingang van het park aan de JF Kennedylaan.