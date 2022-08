Eefje en Léandra zijn projectleiders van Swim to Fight Cancer: ‘Er zullen echt emotionele momenten zijn’

BREDA - Op 11 september vindt de derde editie van Swim to Fight Cancer Breda plaats. Eefje van Pelt en Léandra Sprenkels zijn de projectleiders van het evenement. Zij hebben het stokje overgenomen van Theo Dekker. Beiden zijn enorm gemotiveerd. “Het moment waar ik het meest naar uitkijk, is het onthullen van de cheque.”

Eefje en Léandra leiden de Swim samen en hebben de taken verdeeld. Eefje: “Léandra is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie en ik hou me voornamelijk bezig met alles op het gebied van facilitair en vergunningen.” Léandra vult haar aan: “Het is een veel omvattend project en daarom doen we dit samen.”

Eefje zag een oproep op LinkedIn waarin Stichting Fight cancer projectleiders zocht: “Dit prachtige doel sprak mij direct aan. We kennen allemaal in onze omgeving mensen die tegen deze ziekte strijden. En hoe bijzonder is het, om een dergelijk evenement in je eigen stad te mogen organiseren. Léandra en ik zijn beiden freelancer en met het bundelen van onze krachten kunnen we voor onze andere opdrachtgevers projecten blijven wegzetten. Zo fijn om dit samen te kunnen doen. We kunnen elkaar ten alle tijden opvangen en de samenwerking gaat super goed. Op 11 september gaat voor ons het harde werken samenkomen. Deze dag zullen we met een lach, een traan en een flinke dosis kippenvel beleven.”

Beiden zijn enorm gemotiveerd. Léandra: “Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker en elk uur krijgen 14 mensen in Nederland de diagnose kanker. Hoe mooi is het dan, dat je je mag inzetten voor een stichting die als doel heeft dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is? En dan ook nog in je eigen stad? Wat ons betreft een win, win situatie.” De voorbereidingen zijn al in februari gestart. “Ondanks dat er nog veel geregeld moet worden, kunnen we niet wachten, totdat het 11 september is. Het moment waar ik het meest naar uitkijk, is het onthullen van de cheque. Hoe mooi als we samen met Breda het bedrag van 2019, namelijk 345.826 euro, kunnen overstijgen? Dan is mijn dag geslaagd,” aldus Eefje. Dat geldt ook voor Léandra, hoewel zij zich vooral verheugt op de gezichten van de fighters, die moe maar voldaan uit het water komen en hun medaille en felicitaties van vrienden en familie in ontvangst nemen. “Dat zal voor velen een emotioneel moment zijn. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk.”

Ga voor meer informatie, meedoen en doneren naar de website.