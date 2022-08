Weerbericht Breda: ‘Hete dagen, met na het weekend kans op buien en onweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 12 augustus en de komende dagen.



Een enorm langgerekt hogedrukgordel strekt zich uit vanaf de oostkust van Amerika, over de Atlantische Oceaan naar onze omgeving en zo verder naar Rusland. Aan de zuidflank van deze gordel wordt zeer warme en droge lucht aangevoerd.



Vrijdag 12 augustus

Vandaag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm met maximumtemperaturen tot 33 of 34 graden. Het wordt de derde tropische dag op rij. Voor Brabant betekent dit een regionale hittegolf. De wind waait zwak tot matig uit het oosten of noordoosten, gemiddeld met 2 of 3 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 13 augustus

Aanhoudend zonnig, droog en zeer warm. Maxima van 34 tot 35 graden. Zwakke oostenwind van gemiddeld 1 of 2 Beaufort.



Zondag 14 augustus

Opnieuw droog, zonnig en zeer warm tot 35 graden, lokaal 36 graden. De oostenwind blijf zwak. Later op de dag wel wat bewolking.



Maandag 15 augustus

De wind is gedraaid naar het zuiden, maar blijft zwak. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk valt er een regen of onweersbui. Er zullen ook plaatsen zijn waar het droog blijft. Maxima rond de 28 graden.



Zo was het weer donderdag 11 augustus 2022

Maximumtemperatuur: 32,7 graden

Minimumtemperatuur: 16,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 12 augustus 2022 om 09:00 uur