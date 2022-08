Persoon te water in Galderse Meren

BREDA - Bij de Galderse Meren is een persoon in de problemen geraakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is een kind per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Om 15.10 uur werd er door de hulpdiensten een persoon te water gemeld aan de Moerstraat op de de Galderse Meren. Wat er precies aan de hand was is niet duidelijk, uiteindelijk is er een kind met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van de trauma-arts.