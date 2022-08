Mogelijk wietkwekerij aangetroffen aan Haagweg, politie en Enexis ter plaatse

BREDA - De politie is donderdag een woning binnengevallen aan de Haagweg. Mogelijk is daar een wietkwekerij aangetroffen.

De politie heeft vanmiddag een voordeur geforceerd van een woning aan de Haagweg. Dat gebeurde omdat de politie de woning wilde controleren, maar er was niemand in het pand aanwezig. Een politiewoordvoerder gaf aan dat er mogelijk een wietkwekerij in het pand aanwezig is.

Rondom de woning hing een vreemde lucht. De brandweer is ter plaatse gekomen om metingen te verrichten. Ook zijn er twee busjes van Enexis Netbeheer aanwezig.

De politie deed ook onderzoek op de daken rondom het pand. Wat daar precies gezocht werd, is niet duidelijk.