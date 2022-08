Blauwalg in de Singels: Suppende opruimers blijven op de oever

BREDA - Elke maand is er een sportieve cleanup actie in Breda waar iedereen in sportkleding aan mee kan doen. Dit heet SUP & RUN cleanup | Schone singels en oevers. Maar door de blauwalg in de Singels moeten de Suppers komende tijd op de oever blijven. Zij gaan het water niet meer in.

“Er is blauwalg aangetroffen in de singels dus voor onze eigen veiligheid en van de deelnemers gaan we niet het water op”, aldus Kristina Morros. “Als de temperatuur daalt en er weer meer water door de singels stroomt zal het blauwalg probleem zich weer snel oplossen.”

“Op het land is het wel veilig dus gaan we wel de oevers en wegen langs de singels opruimen. Dat is elke maand weer hard nodig zeker nu er zoveel mensen weer buiten zijn en er zoveel evenementen in de stad zijn. Daarom is het ook extra jammer dat we nu niet het water op kunnen want veel zwerfafval komt uiteindelijk allemaal in de singels terecht”, zegt Ron Bekker, begeleider van de ploggings.

Wil je meehelpen komende zaterdagochtend 20 augustus? Start om 10.00 Veilingkade 8 in Breda. Trek je sportkleding aan. Voor handschoenen en een afvalzak zorgt de organisatie.

Aanmelden via ron@runnerscafe.nl